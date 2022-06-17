TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Ülkede Esnaf Bakanlığının kurulması gerekiyor"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Bilimum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sarıgül, "Ülkede bir Esnaf Bakanlığının kurulması gerekiyor" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Bilimum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, Partinin sevgi sofrası kurmak için yola çıktığını ve herkesin karnının doyacağını söyledi.

Esnaflara çok büyük önem verdiklerini ve onların ışığının her zaman yanması gerektiğini kaydeden Genel Başkan Mustafa Sarıgül, "Esnafın sorunlarının genel müdürlük, müsteşar, daire başkanlığı gibi makamlarda çözülmez. Türkiye'de bir Esnaf Bakanlığı kurulmasını arzu ediyoruz. Pazartesi günü neden Esnaf Bakanlığı kurmamız gerektiğini genel merkezimizde bütün detaylarla bir şekilde açıklayacağız. Pazartesi günü gölge Esnaf Bakanlığımızı açıklayacağız ama daha sonra seçimlerde bakanımızın üzerindeki gölgeyi kaldıracağız. Hiçbir parti kolay kolay açıklayamaz. Bunu iktidar partisinin açıklaması şart değil. İktidar zaten yönetiyor. Onu muhalefet partilerinin açıklaması lazım" dedi.

Diğer partilerde koltuk kavgası olduğunu, kendilerinde ise bu durumun yaşanmadığını söyleyen Sarıgül, iktidar olmaları durumunda kuracakları Esnaf Bakanlığına ise Erol Korkut'un getirileceğini kaydetti. Partilerinde Türkiye'yi şahlandırma mücadelesi olduğunu kaydeden Sarıgül, "Bizim davamız başkaları gibi dolar yarın sabah 40 lira olsun da biz yarın iktidar olalım davası değil. Memleket iyi olsun, biz iktidar olmayalım. Hiç önemli değil. Biz ülkemizin sıkıntılarını, sorunlarını, problemlerini en iyi bilen ve çözüm önerilerini en iyi sunan inşallah parti olacağız. Türkiye Değişim Partimiz gökyüzünde parlayan bir yıldız, dipten gelen bir dalga. Allah'ım izin verirse de İnşallah milletimizin ortak noktası olacak. Çünkü biz el ele, kol kola ve bütün milletimize omuz omuza olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Güçlü bir parlamento istiyoruz"

Mustafa Sarıgül, "Türkiye'miz büyük bir ülkedir. Ülkemiz iki ittifaka mahkum olmayacak kadar da büyük bir ülkedir. Biz 14 aydır ittifakımızı kurduk. Kurduğumuz ittifaktan biz son derece memnunuz. Biz ittifakımızı emeklilerle, engellilerle, EYT'lilerle, görev verilmeyen öğretmenlerle, 3600 ek göstergeyi bekleyen emniyet mensuplarıyla, sağlık çalışanlarıyla, meslektaşlarım olan öğretmen arkadaşlarla kurduk. Sabah dükkanı açıp 15.00'a kadar siftah yapamadığı için ağlayan ve sızlayan, morali bozuk olan akşam eve gittiği zaman çekini ve senedini ödemede sorun yaşayan, hanımının suratına bakarken üzülen, çocuklarının suratına bakarken gülümseyemeyen esnaflarımızla beraber kurduk. En büyük ittifak Türkiye Değişim Partisi'nin olduğu ittifaktır. Çünkü bizim kurduğumuz masalarda kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, hangi saatte seçilecek, kimin adayı kim olacak biz bunların ittifakını değil. Türkiye'deki yokluğun, yoksulluğun, alın terinin, emeğini ittifakını yapıyoruz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi üretimi destekleyen alın teri ve emeğin hakkını veren, evrensel hukuk kurallarına uyan, lafta değil icraatta Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyeti savunan, Cumhuriyetin değerlerine önem veren, inançlara saygılı laikliği baş tacı yapan, hudut ve bayrak birliği diyen rabbim izin verirse Türkiye'nin en yetenekli, en becerikli, en ehil kadrolarıyla yola çıkan bir partidir. Türkiye Değişim partimizin ana görüşü şudur: Biz tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Güçlü bir parlamento istiyoruz ve bağımsız yargı istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL