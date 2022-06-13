TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yunanistan'ın bu girişimleri derhal durdurulmalıdır" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yunanistan'ın bu girişimleri derhal durdurulmalıdır"

13.06.2022 14:26
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yunanistan'ın bu girişimleri derhal durdurulmalıdır"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ege adalarını silahlandıran, ABD'ye üsler kurduran Yunanistan'ın bu girişimleri derhal durdurulmalıdır" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ege adalarını silahlandıran, ABD'ye üsler kurduran Yunanistan'ın bu girişimleri derhal durdurulmalıdır" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. Sarıgül'ün gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma süreci ve Ekonomik Milliyetçilik konuları yer aldı. Ülke güvenliği konusunda iktidarın ve muhalefetin bir arada hareket etmesini ve TBMM'de bulunan partilerin iktidarın arkasında durması gerektiğinin altını çizen Sarıgül," TBMM'nin şu iki konuda; hükümetin arkasında olduğunu dünyaya duyurmasını istiyoruz. Birincisi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmek istemesiyle ilgilidir. İkincisi Yunanistan'ın şımarıklılığına dur denilmesidir. Bu amaçla mecliste bulunan tüm partililere bir çağrıda bulunuyoruz. TBMM başkanlığına ortak bir önerge verin. Bu önergede deyin ki: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermemiz için; güvenlik kaygılarımızın giderilmesi, taleplerimizin yerine getirilmesi, ülkemizde bulunan sığınmacıların NATO üyesi ülkeler arasında nüfusları oranında paylaşılması şarttır. Karasularını 12 mile genişletmek isteyen, Ege adalarını silahlandıran, ABD'ye üsler kurduran Yunanistan'ın bu girişimleri derhal durdurulmalıdır" diye konuştu.

"Türkiye kaynakları ve imkanları olan bir ülkedir"

Ekonomide Milliyetçiliğe önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sarıgül, "Türkiye zengin bir ülkedir. Türkiye kaynakları ve imkanları olan bir ülkedir. Türkiye'mizin, ekonomide Kuvayı Milliye ruhuna ihtiyacı var. İhtiyaçlarımızı milli kaynaklardan karşılamamız lazım. Kendi kendine yeten, bir ülke olmaya önem vermeliyiz. Bunun adı da ekonomik milliyetçiliktir. Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçilik anlayışı ve 5T formülümüzle sorunları çözeceğiz. Tarıma, turizme, teknolojiye, tekstile ve ticarete önem vereceğiz. Türkiye'yi kendi kendine yeter haline getireceğiz. Güneş ve rüzgar enerjisine önem vereceğiz" dedi. - ANKARA

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TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz' TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz' TDP Genel Başkanı Sarıgül Düzce'de basın toplantısında konuştu TDP Genel Başkanı Sarıgül Düzce'de basın toplantısında konuştu
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Yunanistan'ın bu girişimleri derhal durdurulmalıdır' - Son Dakika

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