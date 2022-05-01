TDP Genel Başkanı Sarıgül, Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlamalarına katıldı - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlamalarına katıldı

ZONGULDAK - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'taki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katıldı.

İstasyon Caddesi'nde başlayan kutlamalara katılan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Madenci Anıtı'nda işçilerle bir araya geldi. Madencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, kutlamaların sonunda katılımcılara karanfil attı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, 1 Mayıs'ın önemine değinerek, "Emeğin başkentinde, alın terinin başkentinde bulunmaktan son derece mutluyum. Zonguldak'ta çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için kilometrelerce yerin dibinde alın teri ve emeği ile geçinen binlerce madencimiz var. O madencilerimizi bir kez daha selamlıyorum. O maden altında göçükte kalan, şehit olan madencilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Zonguldak, Bülent Ecevit ile birlikte Türkiye'nin gündemine geldi. Zonguldak 'ne ezen ne ezilen, insanca hakça düzen' diyenlerin bir kentidir. Zonguldak'ta hak arama mücadelesi vermek son derece önemlidir. Biz istiyoruz ki üretimi destekleyelim. Alın teri ve emeğin de hakkını verelim. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin her noktasında üretim artsın. Alın teri, emek de mutlaka hakkını alsın" dedi.