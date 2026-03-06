TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak - Son Dakika
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak

06.03.2026 14:00
TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yarın İstanbul'da düzenlenecek.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsil edileceği toplantıda, teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek. Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı istişareler gerçekleştirilecek. Toplantı marjında, Bakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi; ayrıca konuk heyet başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplu olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇATIŞMALAR GÜNDEMDE

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, toplantıda gerçekleştireceği hitabında; bölgenin ve uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlu zamanlar geçirdiği dönemde, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme ihtiyacı ile aralarındaki iş birliğini genişletmelerinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulaması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar ile üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda Türk dünyası olarak ortak bir duruş sergilenmesinin ehemmiyetine dikkat çekmesi bekleniyor.

KIBRIS MESELESİ ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın ayrıca Pakistan ve Afganistan arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasının önüne geçilmesini teminen diyalog kanallarının ve barışçıl çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesine ihtiyaç bulunduğunu kaydedeceği öngörülüyor. Kıbrıslı Türklerin ve KKTC'nin maruz kaldığı haksız ve insanlık dışı tecrit uygulamaları ele alması beklenen Bakan Fidan'ın, tüm TDT üyelerinin KKTC'yle siyasi, ekonomik ve kültürel, beşeri ilişkilerini geliştirmelerinin faydasına işaret etmesi, Türk devletlerinin üçüncü taraflarla teşkilat bünyesinde iş birliklerinin geliştirilmesini teminen kurulmasına karar verilen 'TDT+' formatı hakkında Türkiye'nin yaklaşım ve önceliklerini de paylaşması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak - Son Dakika

