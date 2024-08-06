Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde MHP İlçe Başkanı değişti

Politika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde MHP İlçe Başkanı Ömer Uğur Alparslan oldu. Devir teslim töreninde konuşan Başkan Alparslan, "Partimizin ülkülerini ve hedeflerini hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Yeni MHP Muratlı ilçe binasında görevi devir teslim töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Önceki dönem MHP Muratlı İlçe Başkanı Hüseyin Tufan bir teşekkür konuşması yaparak, yaklaşık 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü göreve veda etti ve destekleri için herkese teşekkürlerini iletti.

Yeni MHP Muratlı İlçe Başkanı Uğur Alparslan ise "Partimizin ülkülerini ve hedeflerini hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Hep birlikte, ilçemizin geleceğine yön verecek önemli projelere ve çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Son olarak kürsüye davet edilen MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, önceki dönem İlçe Başkanı Hüseyin Tufan'a teşekkür etti. Bayrak değişimi olduğunu hatırlatan Başkan Şirin, "Bir ülkücünün görevi ölene kadar son bulmaz. Hüseyin Başkanımın görevi de burada bitmiş değil. Bu dava ağır bir davadır. Bu koltukların vebali ağırdır, bunları bilerek bu koltuklarda oturmalıyız. Biz de elimizden geldiğince çalışarak buraya hizmet etmeliyiz. 5 binden fazla şehidi olan davanın unsurlarıyız, bu koltuklara buna göre oturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Önceki dönem MHP İlçe Başkanı Hüseyin Tufan'a teşekkür plaketi takdim edildi. Partiye emekleri geçen isimlere de teşekkür sertifikaları verildi. Tören anısına hatıra fotoğrafları çektirildi. İkramların ardından program sona erdi.

Yeni MHP İlçe Yönetimi ise Başkan Ömer Uğur Alparslan, Turan Dana, Mustafa Cemal Bayram, Coşkun Fatih Kurt, Cüneyt Zeren, Mustafa Karakuş, Onur Alpak, Tufan Batı, Aydın Südütemiz, Bekir Sevinç, Furkan Balkan, Hacı Bayram Kayan, Melisa Seyran, Okan Çelik, Yunus Üzer, Abdullah Dinç, Aykut Bölükbaşı, Burak Temiz, İsmail Çetin, Mustafa Akkaya, Mutlu Kurt, Orhan Dinçkan, Semih Ulukan, Sercan Şengün, Tolunay Eren, Turgut Büyükişcan, Emine Kahraman, Erkan Tanrıverdi, Ertan Barış ve Gökhan Badak isimlerinden oluştu. - TEKİRDAĞ