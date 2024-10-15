Tekkeköy Belediye Başkanı Candal, İstihdam İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Politika

Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "Belediye olarak, işsizliğin önlenmesi ve vatandaşlarımızın istihdam edilmesi konusunda üzerimize düşeni yapmak için buradayız" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, belediyenin istihdam ofisinde gerçekleştirilen iş görüşmelerinde araçlık yaptı. Vatandaşları dinleyen Başkan Candal, işsizliğin önlenmesi ve istihdam konusunda üzerlerine düşen görevi yapacaklarının altını çizdi.

"İşsizliğin önlenmesi ve istihdam konusunda üzerimize düşeni yapmak için buradayız"

İstihdam ofisinde vatandaşlar ile birebir görüşen Başkan Mustafa Candal, "Belediyemizin istihdam ofisinde iş görüşmelerine aracılık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepimizin bildiği gibi, iş bulmak sadece bir ekonomik ihtiyaç değil, aynı zamanda insanın kendini geliştirmesi, toplumda yer edinmesi için de son derece önemlidir. Belediye olarak, işsizliğin önlenmesi ve vatandaşlarımızın istihdam edilmesi konusunda üzerimize düşeni yapmak için buradayız. Bugün, gençlerimizden deneyimli çalışanlarımıza kadar her bir bireyin potansiyelini değerlendirmek için buradayız. Her görüşme, yeni bir başlangıç, yeni bir fırsat demektir. Amacımız, hem iş arayanların hem de işverenlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak. Bu sayede, ilçemizin ekonomik dinamizmini artırarak, birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edebilmektir" diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmayı amaçlıyoruz"

Yavuzlar Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Candal, "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ile Yavuzlar Mahallemizde yol genişletme, zemin sıkılaştırma ve malzeme serimi çalışmalarımız ile yolumuzu sathi asfalt kaplamaya hazır hale getiriyoruz. İlçemizin geleceğine yatırım yaparak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN