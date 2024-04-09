Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, ilk meclis toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştiren Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Tekkeköyümüzü güzel günlere taşıyacağız" dedi.
Tekkeköy Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısı olan Tekkeköy Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı yerel seçimlerde sandıktan zaferle çıkarak Tekkeköy Belediye Başkanı olan Mustafa Candal yönetiminde gerçekleştirildi.
"İlçemizin gelişimi için el ele vereceğiz"
Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candal, "Bugünden sonra Tekkeköy için uğraşacağız. Bizim siyasetimiz 31 Mart'tan sonra bitmiştir. İlçemizin gelişimi, değişimi ve geleceği hususunda tüm meclis üyelerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Tekkeköyümüzü güzel günlere taşıyacağız. El ele vereceğiz, Tekkeköy için yapılacak ne varsa her birlikte yapacağız. 58 bin nüfusun tek yürek olmasını istiyorum. Yeni bir gelecek inşa etmek istiyorum. Toplantımızın ve alınan kararların Tekkeköyümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
Başkanvekilleri ve komisyon üyeleri belirlendi
Başkan Candal'ın konuşmalarının ardından mecliste belirlenen gündem maddeleri görüşülerek üye seçimleri yapıldı. Yapılan oylamalar ile Meclis Başkanvekilliğine Aydın Çift, Mustafa Boyacı, Katip Üyeliğine Kenan Beyazyüz, Sercan Şahbazoğlu, Vahit Erdal, Ziya Kalafat, Encümen Üyeliğine Kamil Çilingir ve Talip Ayyıldız seçildi.
Daha sonra meclis toplantısında İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Eğitim Kültür Turizm ve Spor Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeleri belirlendi. - SAMSUN
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