Tekkeköy Belediyesi'nde Maaş Krizi ve Başkanın Tepki Çeken Tavırları - Son Dakika
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Politika

Tekkeköy Belediyesi'nde Maaş Krizi ve Başkanın Tepki Çeken Tavırları

Tekkeköy Belediyesi\'nde Maaş Krizi ve Başkanın Tepki Çeken Tavırları
25.06.2025 11:42  Güncelleme: 11:46
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde belediye işçileri aylardır maaş alamazken, Belediye Başkanı Mustafa Candal'ın eğlenceli tavırları tepki topladı. İşten çıkarmalar, tazminat krizleri ve yeni işçi alımları ortamı gererken, esnaf da duruma karşı çıktı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi, yerel seçimler sonrası işten çıkarmalar, icra, maaş ve tazminat krizleriyle sarsılırken, Belediye Başkanı Mustafa Candal'ın tavırları tepki çekti. Belediye çalışanları aylardır maaş alamazken, Başkan Candal 'Erik Dalı' eşliğinde göbek attı.

Tekkeköy Belediyesi'nde işçi ve memurlar 100 günü aşkın bir süredir maaş yüzü göremiyor. İşçilere 100 günde sadece Ramazan Bayramı öncesinde 15 bin TL gibi cüzi bir ödeme yapıldı. En son mart ayında ödeme yapılan belediyede maaş krizi 4. ayına doğru giderken, belediyeye yeni işçi alımlarının yapılması da tepki çekiyor.

Başkan Candal'ın bu krize bulduğu iddia edilen çözüm ise Tekkeköy'ün arazilerini satmak. Bir arazinin satışı için sürecin devam ettiği öğrenilirken, bu arazinin işten çıkarılan 167 işçinin tazminat ödemeleri için temlikli olması durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

İşçiler isyan ediyor, CİMER'e şikayet yağıyor

Maaşların ödenmemesi nedeniyle belediyeden ayrılan işçilerin sayısı artıyor. Bazı işçiler haklı fesih hakkını kullanarak yasal yollara başvururken, CİMER'e şikayet yağıyor.

On milyonlarca liralık tazminat yükü

Belediyedeki bir diğer kriz ise işten çıkarılan işçilerin tazminat ödemelerinde yaşanıyor. Seçimler sonrası yaklaşık 167 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan çalışanların yerini ise yeni işçiler doldurdu. Bir yandan yeni işçi alımları personel giderlerine yansırken diğer yanda tazminat yükü ile karşılaşıldı. Tekkeköy Belediyesi her bir işten çıkarılan işçi için en azı 300 - 350 bin TL arasında olup 8 aylık maaşa karşılık gelen işe iade davalarının tazminat yükünün yanında, 1 yıl ile 20 yıl arasında kıdemi bulunan işçilerin en az kıdemlisi 150 bin TL'den en kıdemlilerin ise milyonları bulabildiği kıdem, ihbar, izin ve mesai günleri ödemeleri ile avukat, dava ve arabuluculuk masraflarını da borç kalemlerine ekledi.

Esnaftan tepki çekiyor

Tüm bu krizlere ek olarak, Başkan Candal'ın şehir merkezine açtığı "kent lokantası" esnafın da tepkisini çekti. Türkiye'de genel uygulamaya göre kent lokantaları ve belediye işletmeleri esnafla rekabet içinde olmayacak şekilde konumlandırılırken Tekkeköy'de tam tersi oldu. Şehir merkezindeki kent lokantası 100 TL'den yaptığı satışla esnafın işlerine olumsuz yansıdı.

Öte yandan, Tekkeköy'de yaşanan bu ortamda Başkan Candal'ın Erik Dalı eşliğinde göbek attığı görüntülerse, hem mağdur edilen personelin hem de ilçe halkının tepkisini topladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Mustafa Candal, Yerel Yönetim, Tekkeköy, Belediye, Politika, Ekonomi, samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika Tekkeköy Belediyesi'nde Maaş Krizi ve Başkanın Tepki Çeken Tavırları - Son Dakika

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