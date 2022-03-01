Tekkeköy meclisinden 'sulh' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekkeköy meclisinden 'sulh' çağrısı

01.03.2022 11:15
Tekkeköy meclisinden 'sulh' çağrısı

Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunuldu.

Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı'nda Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunuldu.

3 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında belediyenin meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Aydın Karmil, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir an önce bitmesini umduklarını söyledi.

"Bir an önce sulh olmalı"

Bir an önce sulh olmasını dilediklerini ifade eden Aydın Karmil, "Geçmiş Miraç Kandilimiz tekrardan mübarek olsun. Yine hemen yanı balımızda insanlık dramı diyebileceğimiz soğuk hava şartlarında çoluk, çocuk, kadın, sokakta, yolda, izde can kaybı riski taşıyan bir savaşın eşiğinde mücadele ediyor. Rusya-Ukrayna arasında cereyan eden bir savaş var. İnsanlık adına üzücü bir olay. Temennimiz odur ki 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinden hareketle sağduyunun galip gelerek bu sıkıntılı sürecin bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. İçimiz acıyor. 1 insanın haksız yere ölümü alemin ölümü gibidir. 1 insanın sıkıntıdan kurtuluşu alemlin kurtuluşudur. Bizim inancımız bunu gerektirir. Dolayısıyla haksızlık yapılan nerede ne varsa hepsini şiddetle kınıyoruz. Duamız odur ki bir an önce sulh olmasını umut ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından gündemdeki maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN

Tekkeköy meclisinden 'sulh' çağrısı
Tekkeköy meclisinden 'sulh' çağrısı
Tekkeköy meclisinden 'sulh' çağrısı

YORUMLAR
500
Yılan Adası'nı savunurken öldüğü düşünülen 13 Ukrayna askerinin yaşadığı ortaya çıktı Yılan Adası'nı savunurken öldüğü düşünülen 13 Ukrayna askerinin yaşadığı ortaya çıktı Harkov Valilik binası vuruldu Harkov Valilik binası vuruldu

Tekkeköy, Ukrayna, Rusya, Sulh, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tekkeköy meclisinden 'sulh' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
11:05 ABD'de anket yapıldı! "Trump olsa farklı olurdu" görüşü yüzde 62'lik oranla Biden'i solladı
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: Tekkeköy meclisinden 'sulh' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement