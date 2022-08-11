Büyük Zafer'in 100. yılı nedeniyle Altıntaş Zafer Havalimanı'nda düzenlenen 440 takım ve yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin başvuru yaptığı, Polonya 'dan 2, Pakistan 'dan da 1 takımın katıldığı yarışmada Gediz Belediye Başkanlığı'nca stant açılarak, ilçenin kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › TEKNOFEST'te Gediz Belediyesi'nden çorba ikramı - Son Dakika

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