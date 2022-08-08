Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti

08.08.2022 16:12
Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, altılı masanın 21 Ağustos'ta gerçekleştireceği zirve öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabında, ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşan Babacan, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

21 TEMMUZ'DA EV SAHİBİ KARAMOLLAOĞLU OLACAK

21 Temmuz'daki "Liderler Zirvesi" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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