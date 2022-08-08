Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti

Altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Sosyal medya hesabında, ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşan Babacan, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
21 Temmuz'daki "Liderler Zirvesi" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.
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