Altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabında, ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşan Babacan, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu 'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.