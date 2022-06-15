Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir

15.06.2022 17:35

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündem özelinde değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, seçimlerin zamanında yapılması durumunda Cumhurbaşkanı'nın aday olamayacağını söyleyerek, "Anayasa Mahkemesi müdahale eder. Çünkü çok açık ve net, bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Olabilir ama bir şartla, Meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı'nın adayı benim" şeklideki açıklamasına da değinen Karamollaoğlu, tartışmaları alevlendirecek bir iddia ortaya attı.

"BİR KİŞİ İKİ DÖNEMDEN FAZLA ADAY OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimler zamanında yapılacak, ben de adayım" dediğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz. Anayasa Mahkemesi müdahale eder. Çünkü çok açık ve net, bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Olabilir ama bir şartla, Meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa" ifadelerini kullandı.

ADAYLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAKLAR?

6'lı masa olarak cumhurbaşkanı adaylarını neden açıklamadıklarına da değinen Karamollaoğlu, "Net olarak, hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra, altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklarız. Ama henüz seçim tarihi kesinleşmeden böyle bir adayın şimdiden açıklanması ihtiyacını da duymuyoruz. Gereği de yok" değerlendirmelerinde bulundu.

"İNSANLAR EVLERİNDEN ÇIKMAKTAN KORKAR OLDU"

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi: "TÜİK'e göre bile, TÜİK'e göre bile diyorum resmi rakamları kullanırken 'bile' edatını kullanmak zorunda kalışımız dahi çektiğimiz sıkıntıların ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. TÜİK rakamları manipüle edilmiş rakamlar. Devlet gerçekleri görmüyor, görmemek için çaba sarf ediyor. Tüketici Güven Endeksi yüzde 67 seviyesinde. 2014 yılında ilk defa kullanılmaya başlamıştı. Bugüne kadarki en düşük seviyesinde. İnsanlar evinden çıkmaktan bile korkar oldu. Asgari ücretlinin saatlik mesaisi 1,3 dolara kadar düştü. Bir asgari ücretli bir günlük emeği ile bir kilo eti zor alıyor. Bu nasıl bir mantık? Belli bir kesimin bir eli yağda bir eli balda. Diğer kesimin karnının doyması mümkün değil. Ama sürekli '6 ay sonra düzelecek' vaadini tekrar ediyorlar. Milletin de buna karnı doydu. Ekonomik değerler iç açıcı değil. Sayın Cumhurbaşkanı da eskisi gibi vatandaşın karşısına çıkamıyor. Dar gelirliler hariç herkesin karşısına çıkabiliyor. Herkes sıkıntı içerisinde. Kiracı, ev sahibine karşı mahcup. Babalar, çocuklarına mahcup. Emekliler, torunlarına mahcup. Dünyadaki şartlar düzelirse bizim de şartlarımız düzelir gibi bir beklenti içindeler galiba. Bizim şartlarımız çok daha geride."

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