Temelli, Adana'daki DEM Parti kongresinde 'Terörsüz Türkiye' için barış mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Temelli, Adana'daki DEM Parti kongresinde 'Terörsüz Türkiye' için barış mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Adana'daki 3. Olağanüstü İl Kongresi'nde 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair konuştu. Temelli, harekete geçmeyeni harekete geçireceklerini ve bu meseleye karşı olanları ikna edeceklerini belirterek barıştan başka yol olmadığını vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Harekete geçmeyeni harekete geçireceğiz. Bu meseleye karşı olanı ikna edeceğiz. Bu yol aslında bizi kurtuluşa götüren yoldur. Barıştan başka yol yoktur." dedi.

Temelli, bir düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Adana 3. Olağanüstü İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin güçlenme ve büyüme anlamına geldiğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Temelli, şöyle konuştu:

"Bu süreç aslında Kürt halkının da Türkiye'deki bütün halkların da Türklerin de barış içinde geleceğine dair atılmış güçlü bir adımdır. Bir arada yaşamanın nasıl olacağına dair bir söylemdir, stratejidir, paradigmadır. O yüzden ilk günden bu yana biz bu iradenin arkasındayız. Bu iradenin başarıya ulaşması için mücadele ediyoruz. Harekete geçmeyeni harekete geçireceğiz, bu meseleye karşı olanı ikna edeceğiz. Bu yol aslında bizi kurtuluşa götüren yoldur. Barıştan başka yol yoktur."

Temelli, halk iradesi karşısında duracak güç olmadığını söyledi.

Kaynak: AA
Sezai TemelliDEM PartiPolitikaTürkiyeGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
16:10
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 17:01:23. #7.12#
SON DAKİKA: Temelli, Adana'daki DEM Parti kongresinde 'Terörsüz Türkiye' için barış mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android