Temelli: Ek bütçe şart
Temelli: Ek bütçe şart

11.05.2026 14:50
Sezai Temelli, emekli maaşları ve asgari ücrette düzeltme için ek bütçe hazırlanmasını talep etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Acilen emekli maaşları ile asgari ücrette düzeltmeye gitme ihtiyacı vardır. Bunun için DEM Parti olarak ısrarla dile getirdiğimiz üzere ek bütçe hazırlanmalıdır. TBMM kapanmadan yoksullukla mücadele edecek, açlığa çare bulacak bir ek bütçeye ihtiyaç var" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, 'Barış Anneleri'nin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretleri dile getirerek, "Anneler, parti başkanlarına ve yetkililerine beyaz tülbent hediye ettiler, barışa olan özlemi dile getirdiler. Bu konuda siyasi partilerin harekete geçmelerini talep ettiler. Onların burada olmaları çok önemliydi çünkü bu meseleyi en derinden hisseden, acıya en çok katlanan anneler adına ziyaretleri gerçekleştirdiler. Tabii hem bu savaşta yitip gidenler hem faili meçhuller gibi Türk ve Kürt annelerinin ortak acısına işaret ettiler. Dolayısıyla annelerin çağrısı ortaktı; kalıcı barış konusunda adımların atılması. Herkes bu adımları bekliyor, yasalar konusunda ilerleme sağlansın ve beklenen yasanın taslak metni gündeme getirilerek konu ile ilgili tartışmalar yapılsın ve kanun teklifi olarak Meclis çalışma yapsın. Fakat bu taleplerin dile getirilmesine rağmen hala taslak kamuoyu ile paylaşılmadı. Umarım bir an önce bu gerçekleşir çünkü pozitif barış sürecine dair yasaların önemini biliyoruz ve bu yasalara bağlı olarak pek çok yasanın yeniden düzenleneceğini biliyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMUN TAHAMMÜLÜ KALMADI'

Kamuoyunun 12'nci Yargı Paketi'nden beklentileri olduğunu söyleyen Sezai Temelli, "Özellikle 12'nci Yargı Paketi tartışılıyordu ve acaba bu paketin içerisine bir şeyler yetişir mi diye düşünülüyordu. Ancak bakanlıktan yapılan açıklamaya bakıyoruz ve paketin ekim ayına kaldığını belirtiyorlar. Toplumun hiçbir tahammülü kalmadı. İnsanlar bir an önce tükenen adalet meselesine, adaletsizliğe ve özellikle 'İnfaz Kanunu' ile 'Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle bir çare bulunmasını istiyorlar. Meclis'ten beklenen budur. Dolayısıyla cezaevinde olan veya dışarda olan herkesin beklentisi bu yöndedir. Siyasi tutsaklara yönelik uygulanan büyük adaletsizliklerin yanı sıra adli mahkumların da beklentisinin yüksek olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRETTE DÜZELTME İHTİYACI VAR'

Temelli, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şöyle konuştu:

"İran-Amerika, İsrail savaşına bağlı olarak petrol fiyatları 105 dolara çıktı. Diğer taraftan enflasyonla ilgili hiçbir hesabın tutmadığı karşımıza çıkıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri her geçen gün yeniden revize ediliyor. Fiyat artışlarıyla bu yöntemlerle mücadele etmek mümkün değil. Yoksulu ve işçiyi en çok etkileyen gıda ve kira enflasyonudur. Bakın bu iki kalem enflasyonda en belirleyici iki kalem oldu. Bu gelişmelere karşılık neyi görüyoruz? Ücretlerin hızla eridiği ve satın alma gücünün hızla düştüğünü görüyoruz. Acilen emekli maaşları ile asgari ücrette düzeltmeye gitme ihtiyacı vardır. Bunun için DEM Parti olarak ısrarla dile getirdiğimiz üzere ek bütçe hazırlanmalıdır. TBMM kapanmadan yoksullukla mücadele edecek, açlığa çare bulacak bir ek bütçeye ihtiyaç var."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
