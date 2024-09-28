Temizlik İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Politika

Temizlik İddialarına Yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, okullardaki temizlik çalışmalarını savundu, CHP'yi eleştirdi.

28.09.2024 11:46
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda temizlik ve hijyen konusunda tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun okulların temizlenmediği iddialarıyla yönelik yazılı açıklama yaptı.

CHP'lilerin temizlik konusuna belediyelerini uyararak başlaması gerektiğini ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Parti içi kavgalar, pembe dizilere taş çıkartan ihtiras ve yalan rüzgarlarıyla savrulan CHP ve İl Başkanı kendi düştükleri çukurdan çıkmak için suni bir gündem, sanal bir senaryo ile kötü oyunculuk sergilemeye devam ediyor. İzmir ve ilçelerindeki okulların temizlenmediğini iddia eden kötü algı oyunculuğuna cevap olarak kamuoyu, izan ve vicdan sahiplerini bilgilendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mız hali hazırda okullarda temizlik ve hijyen konusunda tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bu minvalde okullarımıza bakanlığımız tarafından 5 bin 810 kontenjan ayrılmıştır. Ayrıca TYP kapsamında 1700 temizlik personelinin de görevlendirmesi yapılmaktadır. Yine ilimiz genelinde 657 sayılı kanuna tabi olarak 931 personel temizlik faaliyetlerini yürütmektedir."

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Orhan Kemal İlkokulu'nun 4 yıldır tamamlanamamasını da eleştirdi.

Kaynak: AA

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