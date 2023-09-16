Tepebaşı Belediyesi'nde Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nde Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Tepebaşı Belediyesi\'nde Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şüpheliden 2\'si Tutuklandı
Son Güncelleme: 16.09.2023 10:46

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nde memur olarak görev yapan 3 şüpheli, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi'nde memur olarak görev yapan ve rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Tepebaşı Belediyesi'nde memur olarak görev yapan A.A., Ö.U. ve S.A., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'rüşvet' soruşturmasında gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınıp, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden A.A. ve Ö.U. tutuklanırken, S.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, "Tepebaşı Belediyesi bünyesinde memur olarak görev yapan şahısların vatandaşlardan rüşvet aldıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen ihbar ve şikayetlerle ile ilgili olarak, 'rüşvet almak ve rüşvet almaya aracılık etmek' suçu kapsamında şüpheli şahıslarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, A.A., Ö.U. ve S.A. isimli şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından 'rüşvet almak ve rüşvet almaya aracılık etmek' suçundan tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri, Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorgularının ardından A.A. ve Ö.U. isimli şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildiği, S.A. isimli şüpheli hakkında ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verildiği, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tepebaşı Belediye Başkanlığı da soruşturmaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Belediyemiz, gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda 26.10.2022 tarihinde 1 personel hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Konu ile ilgili yasal süreç başlatılmış olup, emniyet ve yargı makamlarındaki süreci takip etmekteyiz. Sosyal medyada yer alan yanlış iddialara itibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Tepebaşı Belediyesi'nde Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nde Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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