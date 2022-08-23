Tepebaşı Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında iş sözleşmesi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında iş sözleşmesi

23.08.2022 18:15
Tepebaşı Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında iş sözleşmesi

Tepebaşı Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında belediye personelini kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzaları atıldı.

Tepebaşı Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında belediye personelini kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzaları atıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç katıldı. Belediye personelinin de katılım sağladığı törende, toplu iş sözleşmesinin şartları anlatıldı. İmza töreninden önce belediyenin temizlik görevlilerinden oluşan 'Eko Şov Ritim Grubu' gösteri düzenledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve belediye personeli davul, zurna eşliğinde toplu iş sözleşmesini kutladı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Arzu Çerkezoğlu, Eskişehir, Tepebaşı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tepebaşı Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında iş sözleşmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında iş sözleşmesi - Son Dakika
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