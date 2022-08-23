Tepebaşı Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu , CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç katıldı. Belediye personelinin de katılım sağladığı törende, toplu iş sözleşmesinin şartları anlatıldı. İmza töreninden önce belediyenin temizlik görevlilerinden oluşan 'Eko Şov Ritim Grubu' gösteri düzenledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve belediye personeli davul, zurna eşliğinde toplu iş sözleşmesini kutladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Arzu Çerkezoğlu, Eskişehir, Tepebaşı, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Tepebaşı Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında iş sözleşmesi - Son Dakika

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