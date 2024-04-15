Terme Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Terme Belediyesi Meclisi bugün ilk toplantısını Başkan Şenol Kul başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Kul, "İlçemizi yarınlara taşıyacak kararlara birlik ve beraberlik içinde imza atacağız" dedi.

Toplam 25 üyeden oluşan Terme Belediye Meclisi'nde 18 AK Parti ve 7 CHP üyesi bulunuyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul başkanlığında toplanan mecliste yeni dönemde görev yapacak meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.

Şimdi projeleri konuşma zamanı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yeni dönemle ilgili meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Bir seçim dönemi geride kaldı. Şimdi Termemiz için projelerimizi konuşma zamanı. Rabb'im bize Terme için hayırlı kararlar almayı nasip etsin. Termeli hemşerilerimin bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Terme'nin yarınları için projeler üretecek, bu mecliste aldığımız kararlarla projeleri hayata geçireceğiz. Terme'nin menfaatine olacak her türlü proje ve kararda birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğimize inancım tam" diye konuştu.

Meclis üyeleri kendilerini tanıttıktan sonra, yeni dönemde görev yapacak meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri yapılarak karara bağlandı. - SAMSUN