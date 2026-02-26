Başkan Kul: "Yaptığımız iş geçici değil, kalıcı ve sağlam olacak"

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Oğuzlu Mahallesi Hapantepe Sokak'ta başlatılan 5 kilometrelik yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Vatandaşımızın sabrına değecek; Terme'nin yolları sadece bugünlük değil, yarınlar için de konforlu ve uzun ömürlü olacak" dedi.

Terme Belediyesi, ilçe genelindeki yol ağını modernize etmek ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara Oğuzlu Mahallesi ile devam ediyor. Hapantepe Sokak'ta başlayan zemin hazırlık çalışmalarını Başkan Yardımcısı Cemil Şahin ve Mahalle Muhtarı Fahri Albayrak ile birlikte inceleyen Başkan Kul, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek projenin kalitesinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.

İncelemeler sırasında teknik detaylara değinen Başkan Kul, "Oğuzlu Mahallemiz Hapantepe Sokak'ta yaklaşık 5 kilometrelik bir hatta zemin hazırlıklarımıza başladık. Tek derdimiz var; yaptığımız iş yarım kalmasın, Terme'mize yakışır, kalıcı ve sağlam olsun. Bu doğrultuda rampa olan yerlerimizi beton yol, diğer kısımları ise sathi kaplama ile yenileyeceğiz" diye konuştu.

Hizmetin kalıcı olması için zemin hazırlığının önemine dikkat çeken Kul, "Zemin hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an hava şartlarını takip ediyoruz; şartlar elverdiği anda üst yapı çalışmalarımıza hızla başlayacağız. Kaliteli bir sonuç için biraz zamana ve Mahalle Muhtarımız Fahri Albayrak nezdinde tüm hemşehrilerimizin sabrına ihtiyacımız var. Ancak neticede konforlu, güvenli ve çok uzun yıllar hizmet verecek yolları Oğuzlu halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN