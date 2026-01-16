Başkan Kul: "Bizim yolumuz, hemşehrilerimizin mutluluğudur"

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Dibekli Mahallesi'nde beklenen yol özlemini dindirecek beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kul, "Bizim için belediyecilik; sadece taş, toprak ve beton işi değildir. Biz, dökülen her kat betonla vatandaşımızın yıllardır beklediği hasreti bitiriyor, Terme'nin geleceğine giden yolları inşa ediyoruz. Durmayacağız, yorulmayacağız; Terme'nin her kapısına ulaşana kadar sahada olacağız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Hizmet sahada, çözüm yerinde" anlayışıyla Dibekli Mahallesi Tepe Sokak'ta başlatılan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Kul'a, incelemeleri sırasında Dibekli Mahalle Muhtarı Şefik Korkmaz ve Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kumcu eşlik etti.

Şehrin medeniyet seviyesini gösteren en önemli ölçünün yollar olduğunu dile getiren Başkan Kul, "Biz de 'yol medeniyettir' ilkesinden hareketle başta şehir merkezi olmak üzere kentin tüm bölgelerindeki yol sorununa neşter vurduk. Dibekli Mahallemiz de önem verdiğimiz bir yer. Yolun zeminini güçlendirdik. Konforlu ulaşım noktasında ne yapılması gerekiyorsa ekiplerimiz onu yapıyor. İlçemizin ulaşım ağını daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

Terme'nin sağlıklı ve marka kent olma yolundaki yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Başkan Kul, "İhtiyaçları göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mahalle ayrımı gözetmeden ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Kar, kış demeden Terme'nin her mahallesinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeyi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Muhtar Korkmaz: "18 senelik hayalimiz gerçek oldu"

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dibekli Mahalle Muhtarı Şefik Korkmaz, 17-18 senedir bekledikleri yola kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Muhtar Korkmaz, "Bu yol bizim için adeta bir hayaldi, şimdi gerçek oluyor. Allah herkesten razı olsun" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İnceleme sonunda mahalle sakinleriyle de sohbet eden Kul, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun hizmete açılacağını bildirdi.