Terör gazisi: Yerli milli kadrolara sahip çıkmalıyız

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Yerli milli, imanlı kadrolara sahip çıkarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Etrafın ateş çemberi iken içerdeki ve dışardaki pusuda bekleyen şer odaklarına dikkat çekmenin şehit ve gazi ailelerinin ulvi görevi olduğunu belirten Gündüz, devleti ve milletin bekası için yerli ve milli kadrolara sahip çıkarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Gündüz, "Ülkemizin üzerindeki karabulutlar sis perdesinin aralanması bekliyor. Etrafımız ateş çemberi iken içerde ve dışarıda pusuda bekleyen şer odaklarına dikkat çekmek biz şehit ve gazi ailelerinin ulvi görevidir. Devletimizin bekası için yerli, milli, imanlı kadrolara sahip çıkarak yolumuza devam etmeliyiz. Devletimizin geleceği ve bekası bizim için her türlü dünyevi menfaatten daha evladır. Çünkü bizler altında kefensiz yatan bu şehit topraklarımızı terk ve teslim etmeyeceğiz. Gerekirse bin defa dirilip bin defa şehit olacağız ama terk etmeyeceğiz. Çünkü Anadolu bize atalarımız Alparslan, Melikşah, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit Han ve Mustafa Kemal'in emanetidir. Şimdi ise bu emanet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde ve ona emanettir. Emanet biliyoruz ve inanıyoruz ki emin ve ehil eldedir. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yanıltıcı referansları getiren bazı kişilere dikkatli bakmak titizlikle incelemek biz şehit ve gazi ailelerimizin devlet büyüğümüz, dünya liderimiz, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan en büyük beklentimizdir. Ülkemizin yarınları gençlerimizindir. Evlatlarımıza daha güçlü, müreffeh bir Türkiye bırakmak bizim en büyük kutsalımızdır. Bu nedenle yerli, milli, imanlı kadrolara devletimizi teslim etmek asli vazifelerimizdendir. İçeride ve dışarda olan düşman uyumamaktadır. Gün ve saat beklemektedir. Bu hainlere diyoruz ki 'Ne yapsalar boş göklerden gelen karar vardır.' Biz şehit ve gazi aileleri bin ölür bin diriliriz. Sevdamız ülkemiz deriz. Ölürsek şehit kalırsak gazi oluruz. Yine de hainlere fırsat vermeyiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR