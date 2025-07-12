AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin, "Milletvekillerimizle birlikte terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda istişarelerde bulunuyor, ortak akıl ve kararlılıkla geleceğe yönelik adımlarımızı güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
Ala, sosyal medya hesabından, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, toplantıdaki çalışmalara ilişkin fotoğraflara da yer veren Efkan Ala, şunları kaydetti:
"Partimizin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, milletvekillerimizle birlikte terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda istişarelerde bulunuyor, ortak akıl ve kararlılıkla geleceğe yönelik adımlarımızı güçlendiriyoruz."
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