Terörsüz Türkiye İçin Çerçeve Yasa Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terörsüz Türkiye İçin Çerçeve Yasa Vurgusu

Terörsüz Türkiye İçin Çerçeve Yasa Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatimoğulları, çerçeve yasasının mutabakatla çıkması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki 'çerçeve yasa' ile ilgili "Üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mutabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Kapsamı, içeriği bir mutabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bütün Türkiye için şu anda en önemli ve yanıtı beklenen sorular; süreçle, yasayla ilgili sorular. 'Çerçeve yasa çıkacak mı, çıkmayacak mı; süreç 2 yıldır sürüyor ve 2 yıldır başlayan bu süreçle ilgili üzerinde en çok konuşulan konu, çerçeve yasa. Bildiğiniz üzere Öcalan ile tam 2 ay boyunca heyetimiz görüşememişti. 20 Temmuz'da DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti. 21 Temmuz'da Sayın Numan Kurtulmuş, bize ve diğer partilere ziyaretler gerçekleştirdi. Meclis kapanmadan önce yasa taslağının TBMM'ye geleceğine dair bilgiyi bizimle paylaştı. Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Bu yüzden dar, polemikçi, birbirini yıpratan sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Her siyasi parti bu konuda elbette farklı düşünüyor olabilir. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Ancak ortada bir mesele var; Kürt meselesi. Bu mesele ülkenin 100 yılı aşkın temel bir meselesi. Bir asırdır şiddetle, inkarla çözülmeyen, çözülemediği de apaçık ortada olan bir mesele. Bu yüzden bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihi ve önemlidir" diye konuştu.

'SÜREÇ UZATILMAMALI'

Çerçeve yasadan beklentilerine değinen Hatimoğulları, "Heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mutabakat olduğu gibi yasaya yansımalı. Bunun altını bir kez daha çiziyorum; üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mutabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mutabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldubittiye getirilmemeli, yeni sürprizlerle süreç uzamamalı, uzatılmamalı" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye İçin Çerçeve Yasa Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı
Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye’ye geliyor Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı
THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
16:00
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 16:23:20. #7.13#
SON DAKİKA: Terörsüz Türkiye İçin Çerçeve Yasa Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.