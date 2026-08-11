Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atıldı" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekillerinin oylamasından geçerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için önemli bir güzergah olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atıldı. TBMM'de geniş bir mutabakatla kabul edilen düzenleme, ülkemizde huzur, güven ve kardeşlik ortamını daha da güçlendirecektir. Terörün sona ermesi, kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendirmemize, yatırımı ve üretimi desteklememize, ekonomimizin potansiyelini güçlü şekilde ortaya çıkarmamıza önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.