Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi Yolda - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi Yolda

Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi Yolda
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AK Parti, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kanun teklifini yarın TBMM'ye sunacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifiyle ilgili Yeni Yol, CHP ve Yeni Parti'yi ziyaret etti. AK Parti'li Gül, söz konusu kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin, "Teklifi yarın veririz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' ile ilgili Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Gül ve Yüksel'i kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

'GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR'

Gül ve Yüksel ardından CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ile görüştü. TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki makamında Gül ve Yüksel ile bir araya gelen Kılıç'a, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Teklifi yarın veririz" dedi.

YENİ PARTİ'Lİ EMİR: SOMUT BİR TASLAK GÖRMEDİK

CHP ziyaretinin ardından Gül ve Yüksel, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Emir'e, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Emir, Gül ve Yüksel'i kapıya kadar uğurladı. Sonrasında konuşan Emir, "AKP Grup Başkanvekili Sayın Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bizi ziyaret ettiler ve kamuoyunun gündeminde olan çerçeve yasa ile ilgili bilgi verdiler. Kendilerine bu bilgilendirme ziyareti için teşekkür ederiz. Bizim için yararlı oldu. Somut bir taslak görmedik. Şu anda bizim heyetlerimizle, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif henüz söz konusu değil ama kabaca içeriği ifade ettiler. PKK/KCK örgütü ve uzantılarına özgü, geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz. Tabii teklif somutlaşıp TBMM gündemine gelince biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp kamuoyuna partimizin tutumunu daha da olgunlaştırarak ifade edeceğiz. Teklifi yarın sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Teklifin ortak sunulmasına dönük bir niyet var ama bu niyeti tam olarak karşılayabilecek somutlukta bir çalışma yapma fırsatımız olmadı. Teklifin kendisi henüz ortada yok. Dolayısıyla bu konuda biraz daha üzerinde çalışmaya ihtiyaç olduğu görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi Yolda - Son Dakika

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