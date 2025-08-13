\'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası\' buluşmaları devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' buluşmasında şehit ailelerinin terörsüz Türkiye sürecinin mimarı olduğunu belirterek, "Bu süreçte herhangi bir pazarlık, şehitlerimizin emanetine, aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir konunun gündeme gelmediğini ve bizlerin buna asla fırsat vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Karabük'te şehit aileleriyle 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda buluşan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, ailelerle yakından ilgilendi. Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmada, "Burada özellikle vurgulamak isterim ki hiçbir şekilde bu süreçte herhangi bir pazarlık, şehitlerimizin emanetine, aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir konunun gündeme gelmediğini ve bizlerin buna asla fırsat vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler bizim başımızın tacısınız" dedi.

"Siz bu sürecin mimarısınız"

Türkiye'nin terörden çok çektiğini belirten Göktaş, "Bu süreç sizlerle beraber yürütmemiz gereken bir süreç. Sizler olmadan olmaz. Siz bu sürecin mimarısınız. Siz bu süreçten ayrı değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki 'terörsüz Türkiye' sürecinde bütün ülke, barış, huzur, kardeşlik, dayanışma ve daha güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edelim. Biz istiyoruz ki yıllarca bu topraklar üzerinde oluşturulan hesaplar artık son bulsun. Hiçbir annenin gözyaşı akmasın. Hiçbir evlat baba hasretiyle yanmasın. Hiçbir eş ben bundan sonra ne olacağım diye ağlamasın. Her daim yanınızdayız. Dün olduğu gibi bugün de yanınızda olmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim."

Şehit aileleri ise terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini ve devletin yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. - KARABÜK