Terörsüz Türkiye Teklifi Oylaması

Terörsüz Türkiye teklifi görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye adıyla bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi oylaması yapıldı. İYİ Parti grubu maddelere geçilmesinin açık oylama şeklinde yapılmasını isteyen bir önerge verdi. Oylamanın elektronik ortamda yapılması kabul edildi. Yapılan oylamada, 297 milletvekili oy kullandı. 269 kabul, 28 red oyu verildi.