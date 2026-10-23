Terzioğlu, Bakan Göktaş'ı Sosyal Politikalar Başkanlığında ağırladı - Son Dakika
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Terzioğlu, Bakan Göktaş'ı Sosyal Politikalar Başkanlığında ağırladı

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Bakan Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu ile Sosyal Politikalar Başkanlığında bir araya geldi. Görüşmede Aile Yılı kapsamında aile kurumunun güçlendirilmesi ve sosyal politikalar değerlendirildi; Terzioğlu, millet için birlikte üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, insan odaklı sosyal politikalarımızı ve ailelerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Kendilerine yeni görevi için bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu da sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal Politikalar Başkanlığında Bakan Göktaş'ı ağırladıklarını belirten Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Aile Yılı kapsamında, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımıza, sosyal politikalarımıza ve ortak hedeflerimize ilişkin verimli değerlendirmelerde bulunduk. Kıymetli ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Samimi işbirliği ile milletimiz için birlikte üretmeye devam edeceğiz."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA
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