Tezcan: Aday Ofisi Proaktif Siyasetin Merkezi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tezcan: Aday Ofisi Proaktif Siyasetin Merkezi

Tezcan: Aday Ofisi Proaktif Siyasetin Merkezi
31.03.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni üretim merkezi olarak tanımladı ve kutuplaşmayı aşmayı hedefledi.

CHP Aydın Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni bir üretim ve çalışma merkezi olarak düşünüyoruz. Kuşkusuz sadece bir akademi değil burada üreten ama ürettiğini bütün Türkiye'de 81 ilde hem örgütlere hem de paydaşlara taşıyan, sivil topluma taşıyan bir yapılanma olarak düşünüyoruz." dedi.

Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Kerim Rota ve kurul üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, siyasetin yargı eliyle dizayn ve tasfiye edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Belediyelere yönelik operasyonların bunun habercisi olduğunu savunan Tezcan, "Kuşkusuz yargıya intikal etmesi gereken meseleler olabilir. İtirazımız bunların yargıya intikali değil, bunların uygulanış biçimi, soruşturmaların yapılış biçimi, hedefi, özellikle bir yargısal sürecin ötesinde meselenin bir siyasal süreç olarak görülmesidir." diye konuştu.

Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin siyasetteki kutuplaşmayı aşabilmek ve kucaklayıcı siyaset pratiğini Türkiye'ye yerleştirebilmek için kurulduğunu dile getirdi.

Ofisi reaktif siyasetin değil daha çok proaktif siyasetin merkezi olarak düşündüklerine işaret eden Tezcan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni bir üretim ve çalışma merkezi olarak düşünüyoruz. Kuşkusuz sadece bir akademi değil burada üreten ama ürettiğini bütün Türkiye'de 81 ilde hem örgütlere hem de paydaşlara taşıyan, sivil topluma taşıyan bir yapılanma olarak düşünüyoruz. Bu noktada 18 politika kurulumuz çok önemli, ciddi çalışmalar yürütüyor. Konusunda uzman politika kurulunda çalışan arkadaşlarımız var. Buradaki çalışmalarda önümüzdeki süreçte Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizin fotoğrafını çıkaracağız, bununla ilgili çalışmayı yürüteceğiz."

Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Rota da kurulun faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından kurul üyeleri, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tezcan, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin pozisyonuyla ilgili soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur, bu net. Bununla ilgili herhangi bir ikinci, üçüncü, dördüncü seçeneği tartışmak gündemimizde yoktur. Günü gelir onunla ilgili bir mecburiyet doğarsa siyaset onun seçeneğini üretir. Ama bugün siyasetin bizim penceremizden tartışılacak boyutu bu değildir."

Kaynak: AA

Bülent Tezcan, Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tezcan: Aday Ofisi Proaktif Siyasetin Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:44:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Tezcan: Aday Ofisi Proaktif Siyasetin Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.