Tezcan: Aday Ofisi Proaktif Siyasetin Merkezi

Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Kerim Rota ve kurul üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, siyasetin yargı eliyle dizayn ve tasfiye edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Belediyelere yönelik operasyonların bunun habercisi olduğunu savunan Tezcan, "Kuşkusuz yargıya intikal etmesi gereken meseleler olabilir. İtirazımız bunların yargıya intikali değil, bunların uygulanış biçimi, soruşturmaların yapılış biçimi, hedefi, özellikle bir yargısal sürecin ötesinde meselenin bir siyasal süreç olarak görülmesidir." diye konuştu.

Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin siyasetteki kutuplaşmayı aşabilmek ve kucaklayıcı siyaset pratiğini Türkiye'ye yerleştirebilmek için kurulduğunu dile getirdi.

Ofisi reaktif siyasetin değil daha çok proaktif siyasetin merkezi olarak düşündüklerine işaret eden Tezcan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni bir üretim ve çalışma merkezi olarak düşünüyoruz. Kuşkusuz sadece bir akademi değil burada üreten ama ürettiğini bütün Türkiye'de 81 ilde hem örgütlere hem de paydaşlara taşıyan, sivil topluma taşıyan bir yapılanma olarak düşünüyoruz. Bu noktada 18 politika kurulumuz çok önemli, ciddi çalışmalar yürütüyor. Konusunda uzman politika kurulunda çalışan arkadaşlarımız var. Buradaki çalışmalarda önümüzdeki süreçte Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizin fotoğrafını çıkaracağız, bununla ilgili çalışmayı yürüteceğiz."

Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Rota da kurulun faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından kurul üyeleri, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tezcan, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin pozisyonuyla ilgili soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur, bu net. Bununla ilgili herhangi bir ikinci, üçüncü, dördüncü seçeneği tartışmak gündemimizde yoktur. Günü gelir onunla ilgili bir mecburiyet doğarsa siyaset onun seçeneğini üretir. Ama bugün siyasetin bizim penceremizden tartışılacak boyutu bu değildir."