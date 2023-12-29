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Ticaret Bakanı: 2023 Yılında 23 Milyar 74 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu ve Kaçak Ticari Eşya Yakalandı - Son Dakika
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Ticaret Bakanı: 2023 Yılında 23 Milyar 74 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu ve Kaçak Ticari Eşya Yakalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılında Türkiye genelinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamalarının toplam değerinin 23 milyar 74 milyon lira olduğunu açıkladı. Bakan Bolat, gümrüklerde yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin gelir kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu ticaretine büyük darbe indirildiğini belirtti.

Ticaret Bakanı: 2023 Yılında 23 Milyar 74 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu ve Kaçak Ticari Eşya Yakalandı
29.12.2023 - 12:04,
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında toplam 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen "2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Kaçakçılık ile mücadeleyi anlatan video gösteriminin ardından bir konuşma yapan Bakan Bolat, kara, hava ve deniz yollarındaki gümrüklere ait bir yıllık verileri paylaştı. Bakan Bolat, gümrüklü sahalarda başta uyuşturucu ticareti olmak üzere kaçakçılığın her türüne karşı başarılı operasyonları Türkiye'nin dört bir yanında 7 gün 24 saat durmaksızın sürdürerek 2023 yılını geride bıraktıklarını belirtti. Ticaret Bakanlığının sahip olduğu gelişmiş teknik ve beşeri kapasitenin sunduğu tüm imkanları kullandıklarını ifade eden Bolat, gümrük sahalarına giriş-çıkış yapan milyonlarca taşıt, eşya ve yolcunun kontrolünü sağlayarak, ülkenin ve milletin menfaatlerini korumak adına kaçakçılık teşebbüslerine geçit vermediklerini dile getirdi.

"Terör örgütlerinin gelir kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu ticaretine büyük darbe indirdik"

Bakan Bolat, "Ülkemizin menfaatlerini korumak adına da kaçakçılık faaliyetlerine geçit verilmemektedir. Bu konuda İçişleri Bakanlığımıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Teşkilatımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ekipleriyle tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde çalışma gösteriyoruz. Türk aile yapısının bütünlüğünü, sağlığını ve gençlerimizi hedef alarak, toplumumuzun sağlığına, refahına ve geleceğine göz diken uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. Terör örgütlerinin en önemli gelir kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu ticaretine büyük darbe indirdik" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalandı"

Türkiye'yi ekonomik yönden zarara uğratacak ve dolayısıyla ekonomik istikrarı bozacak her türlü yasadışı kaçakçılık teşebbüsünün önlenmesi amacıyla başta gümrük kapıları olmak üzere ülkenin tamamında büyük fedakarlık ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Personelimizin üstün gayretinin sonucu olarak 2023 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirdiğimiz yakalamalara ait bazı istatistiki bilgileri siz değerli basın mensupları ile paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde bin 302 adet araç, 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 5 bin tonu aşan gıda, 8 milyon adedi aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı, 446 milyon adet tütün ve tütün mamulü, yaklaşık 7,5 milyar lira değerinde 40 milyon adet çeşitli eşya, 1 milyon 886 bin adedi tıbbi ilaç olmak üzere toplam 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalaması gerçekleştirilmiştir. 2022 yılına göre yüzde 93 değer artışıyla 2023 yılında toplam 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık."

Bakan Bolat, iç piyasa dengesini ve rekabet gücünü sarsacak girişimleri tespit etmeye ve gereken işlemleri yaparak, Türkiye'deki ticaretin daha güvenli ve kesintisiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını azimle sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Bakan Bolat, ayrıca komuta kontrol merkezindeki teknik donanımlar hakkında da bilgi aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Ömer Bolat, Türkiye, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı: 2023 Yılında 23 Milyar 74 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu ve Kaçak Ticari Eşya Yakalandı - Son Dakika
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