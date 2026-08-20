Ticaret Bakanı Bolat’tan Kütahya Valiliğine ziyaret

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Vali Musa Işın tarafından karşılanan Bakan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Işın ile bir araya geldi. Görüşmede Kütahya'nın ekonomik ve ticari potansiyeli, kentte devam eden yatırımlar, ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile esnaf ve sanatkarların talep ve beklentileri ele alındı.

Vali Musa Işın, nazik ziyaretlerinden dolayı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a teşekkürlerini iletti.

Ziyarete; Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ile iş adamları katıldı.