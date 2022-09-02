Bakan Muş, Dülük Tabiat Parkı'nı gezdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dülük Tabiat Parkı'nı gezerek incelemelerde bulundu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülük Tabiat Parkı ile ilgili Bakan Muş ve beraberindekileri bilgilendirdi.

Çeşitli toplantılara katılmak ve belirli projeleri incelemek için Gaziantep'te bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından kente kazandırılan Dülük Tabiat Parkı'nı gezdi. Gezi esnasında Bakan Muş ve beraberindeki protokol üyelerine bilgi veren Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil'de yeşil alan konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi paylaşımında bulundu. İçerisinde doyumsuz manzaralar barındıran Dülük Tabiat Parkı'nın her mevsim yerli-yabancı binlerce ziyaretçi ağırladığını söyleyen Fadıloğlu, çeşit çeşit bitkilerin süslediği biyolojik gölet ve biyolojik şelale ile de ilgili bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bakan Muş ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP