Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, milletin 15 Temmuz gecesi gösterdiği direnişin önemine vurgu yaparak, ülkenin geleceğini hedef alan darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceklerini belirtti. Bolat, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, milletin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

15.07.2024 01:58
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen milletimiz ile el ele vererek ecdadımızın bize miras bıraktığı ülkemizi daha güçlü yarınlara hazırlamaya ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bolat, sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, 15 Temmuz gecesi, aziz milletin şanlı tarihinden aldığı güçle, ülkenin geleceğini hedef alan hain darbe girişimine karşı şanlı bir direniş gösterdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu liderlik ve milletin dünyaya örnek olan direniş ruhuyla devleti, geleceği, ekonomiyi, güvenliği hedef alan cuntacıların ve onların arkasındaki odakların planlarının başarısızlığa mahkum olmasında büyük bir rol oynadığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi devletimizi, kurumlarımızı, Gazi Meclisimizi, şehirlerimizi ve milletimizin iradesini hedef alan saldırılara karşı devlet-millet el ele vererek Türkiye'mizin geleceğini karanlığa sokmaya çalışan hain saldırıyı püskürttük. Bu düşüncelerle, ülkemizin bağımsızlığını ve birliğini hedef alan hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu aziz vatan için canını feda eden tüm kahraman asker, polis ve sivil şehitlerimize şükranlarımızı sunuyor, Yüce Allah'tan gani rahmet diliyoruz. Tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen milletimiz ile el ele vererek ecdadımızın bize miras bıraktığı ülkemizi daha güçlü yarınlara hazırlamaya ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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