Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara\'da Esnaf ve Sanatkarlarla Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla buluştu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iftar yemeği öncesi konuşma gerçekleştirdi. Ramazan ayında zor durumda olan insanlara değinerek sözlerine başlayan Bolat, " Gazze'de başka yerlerde zor durumda olan kardeşlerimize, depremden dolayı zor durumda olan kardeşlerimize hepsine inşallah Rabbim yardımını esirgemesin. Bizlere de onlara yardım etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Bakan Bolat, TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül ile esnafların dertlerini çözme noktasında beraber çalıştıklarını belirterek, "Gerek 850 bin basit usuldeki esnafımızın vergi yükümlülüğünün kaldırılması, gerekse esnafımıza 21 yıldan bu yana 468 milyar Türk Lirası yaklaşık 15 milyar dolar ediyor. Bu sübvansiyonlu, oldukça uygun şartlardaki finansman desteklerinin sağlanmasında Cumhurbaşkanımızın her zaman halk için yaptığı çalışmaların, eserlerin katkısıyla 21 yıldan bu yana esnafımız her zaman başımızın tacı olmuştur. Biz de bir esnaf çocuğuyuz. Okul çağlarımızda esnaf olarak çalıştık. Esnafın, işçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun, emekçinin ne olduğunu, nasıl yaşadığını çok iyi biliyoruz. Çünkü içinizden biriyiz" diye konuştu.
21 yıldan bu yana Türkiye'ye çok büyük değerlerin kazandırıldığını ifade eden Bakan Bolat, "Milli gelirimiz 4 buçuk katı bir artışla 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı. İstihdamımız 19 milyondan 32 milyon 244 bine çıktı. Kişi başına mili gelirimiz 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara çıktı. Ulaştırmadan altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, sanayiden imalata, tarımdan ticarete ve ihracata varıncaya kadar büyük başarılar gösterildi. İhracatta 7 buçuk katı artışla 256 milyar dolar, hizmet ihracatında ise 100 milyar dolar sağladık" dedi.
Ticaret Bakanı Bolat konuşmasının ardından konuklarla birlikte iftarını açtı. - ANKARA
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