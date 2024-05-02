Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'da OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'da OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'da düzenlenen 2024 OECD Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Bolat, toplantıda yaptığı açıklamada, ülkenin dış ticaretini artırma çabalarının sürdürüleceğini belirtti.

02.05.2024 15:06
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'da düzenlenen 2024 OECD Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya geldi. İki bakan, başkent Paris'te düzenlenen 2024 OECD Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Ticaret Bakanı Bolat toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu vesile ile ihracat temelli büyüme stratejimize uygun olarak tüm siyasi platformlarda ülkemiz dış ticaretini sürdürülebilir şekilde artırarak, çok daha iyi yerlere getirme çabamızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bolat, "Bu büyük etkinlik aracılığı ile gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'da OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'da OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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