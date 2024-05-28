TİKA, Kalandiya Mülteci Kampı'nda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi Kurdu - Son Dakika
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Politika

TİKA, Kalandiya Mülteci Kampı'nda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Kudüs'te bulunan Kalandiya Mülteci Kampı'ndaki sağlık merkezine bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi kurdu. Kalandiya Mülteci Kampı, işsizlik, yüksek nüfus yoğunluğu ve İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle zor şartlar altında yaşayan insanlara hizmet veriyor. TİKA tarafından kurulan ünite, çeşitli egzersiz ve rehabilitasyon aletleriyle donatıldı ve Kudüs'ün ayrım duvarının arkasında kalan mahallelerindeki yoksul hastalara da hizmet veriyor.

28.05.2024 17:42
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Kudüs'te bulunan Kalandiya Mülteci Kampı'ndaki sağlık merkezine bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi kurdu.

1949 yılında kurulan ve Filistin'in en büyük mülteci kamplarından biri olan Kalandiya, 2000'lerde inşa edilen ayrım duvarı ve kontrol noktası nedeniyle Kudüs'ten izole edilmiş durumda. Gazze savaşı sonrası rekor seviyelere ulaşan işsizlik, yüksek nüfus yoğunluğu ve İsrail güçlerinin sık saldırıları kampın sosyal dokusunu olumsuz etkiliyor, ekonomik şartları her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Kampta sağlık hizmetleri genellikle UNRWA tarafından sağlanıyor ancak bütçe kısıtlamaları nedeniyle burada bulunan sağlık ocağı sadece anne ve çocuklara temel sağlık hizmeti sunabiliyor. Ayrıca, Kalandiya Mülteci Kampı Komitesi tarafından engelli bireylere ücretsiz veya düşük ücretli rehabilitasyon ve tedavi hizmetleri sunan bir sağlık merkezi bulunuyor. Merkezde TİKA tarafından kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, kombine ultrason cihazı, nörosimülatör, yürüme barı, egzersiz merdiveni, omuz çarkı, denge tahtası ve terapi yatağı gibi çeşitli egzersiz ve rehabilitasyon aletleri ile donatıldı. Sağlık merkezi, Kalandiya Mülteci Kampı'nın yanı sıra Kudüs'ün ayrım duvarının arkasında kalan mahallelerindeki yoksul hastalara hizmet veriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TİKA, Kalandiya Mülteci Kampı'nda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi Kurdu - Son Dakika

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