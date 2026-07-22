TİP Genel Başkanı Baş'tan NATO Zirvesi Eleştirisi - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş'tan NATO Zirvesi Eleştirisi

22.07.2026 15:51
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Erkan Baş, NATO Zirvesi'nde alınan güvenlik önlemlerini eleştirerek ifade özgürlüğünün kısıtlandığını belirtti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, NATO Ankara Zirvesi'nde alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili "İfade özgürlüğü engellendi, sosyal medya hesapları kapatıldı, çocukların okula gitmesi engellendi, sokak hayvanları toplatıldı. İnsanların evlerine gitmeleri engellendi, yurtlar kapatıldı." dedi.

Baş, Meclis'teki basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump hakkında yapılan haberlerle zirve sürecinde yaşananların bir vatandaş olarak kendisini utandırdığını belirten Baş, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en yakın dostu, destekçisi, sürekli sırtını sıvazlayan bir insan olduğunu söyledi.

NATO Zirvesi'nde alınan güvenlik tedbirlerini eleştiren Baş, "İfade özgürlüğü engellendi, sosyal medya hesapları kapatıldı, çocukların okula gitmesi engellendi, sokak hayvanları toplatıldı. İnsanların evlerine gitmeleri engellendi, yurtlar kapatıldı." diye konuştu.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturmaya değinen Baş, konunun birçok isim üzerinden tartışıldığını ancak "biraz da bir cambaza bak" oyununun oynandığını, bu operasyonların muhalefete yönelik olduğunu savundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını değerlendiren Baş, "Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) matematik dersinde doğru cevap ortalaması yalnızca 6,4'e düşmüş. Fen bilimleri testinde bu oran 3,9 düzeyinde. En kaygı verici şey, sınav puanının hesaplanabilmesi için gereken düzeyde doğru cevap veremeyen, kamuoyunda 'sıfır çeken' olarak ifade edilen adayların sayısındaki inanılmaz artıştır. Bu yıl 67 bin kişi sıfır çekmiş." ifadelerini kullandı.

TÜİK rakamlarını paylaşan Baş, 86 milyon nüfusa sahip bir ülke olan Türkiye'de sadece 2 milyon kişinin tatile çıkabildiğini, bunların önemli bir bölümünün de arkadaşları ve ailelerinin evlerinde kaldığını vurguladı. Baş, "Bu memlekette bir maden işçisinin, özel okul öğretmeninin, banka personelinin, işçinin, köylünün tatil yapma hakkı yok mu?" dedi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Erkan Baş, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Eğitim, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş'tan NATO Zirvesi Eleştirisi - Son Dakika

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