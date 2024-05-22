TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Ekmekten tasarruf olmaz - Son Dakika
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Politika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Ekmekten tasarruf olmaz

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Ekmekten tasarruf olmaz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ülkede milyonlarca kişinin açlığa mahkum edildiğini, işsizliğin tarihin en üst noktalarına ulaştığını belirterek, 'Ekmekten tasarruf olmaz. Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz insanlardan tasarruf bekleyemezsiniz' dedi. Baş, ayrıca Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararın hala yayımlanmamasının bir hak ihlali olduğunu ve derhal yayımlanması gerektiğini belirtti.

22.05.2024 15:43
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Ekmekten tasarruf olmaz. Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz insanlardan tasarruf bekleyemezsiniz." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede milyonlarca kişinin açlığa mahkum edildiğini, işsizliğin tarihin en üst noktalarına ulaştığını öne sürdü.

İnsanların, çay parası olmadığı için kahvehaneye gidemediğini ifade eden Baş, yaşanan ekonomik krizi tarif edecek kelimeler bulamadığını dile getirdi.

Baş, iktidarın ise vatandaşa "biraz daha kemer sıkın düze çıkacağız" dediğini iddia ederek, "Geçen tek şey ömrümüz. Açlıkla, sefaletle, yoksullukla yarını nasıl edeceğiz diye düşündüğümüz şey insan hayatı." diye konuştu.

Yoksulluğun her geçen gün büyüyen gerçek bir sorun olduğunu ifade eden Baş, "İnsanların boğazındaki son lokmayı da almayı tasarruf tedbiri olarak anlatıyorlar. Oysa gerçek başka. Birileri milyonlarına milyonlar katsın diye bu ülkede milyonlar yoksullaşıyor. Emeğiyle yaşayan milyonlarca insan adına söylemem lazım; ekmekten tasarruf olmaz. Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz insanlardan tasarruf bekleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında 22 Şubat'ta karar verdiğini, üzerinden 90 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanmadığını ifade eden Baş, bunun da bir hak ihlali olduğunu ve gerekçeli kararın derhal yayımlanması gerektiğini belirtti.

Baş, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada siyasi kararlar alındığını ileri sürerek, "susturmak, sindirmek, teslim almak için hazırlanmış bir oyunun sürdürülmek istendiğini" savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Ekmekten tasarruf olmaz - Son Dakika

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