TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirdi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi\'ni eleştirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirerek, 'Bugün 10 dakikada en az 3 hastaya bakması gereken doktorun, hemşirenin nesinden tasarruf edeceksiniz?' dedi. Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin açıklandığını anımsattı.

15.05.2024 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirerek, "Bugün 10 dakikada en az 3 hastaya bakması gereken doktorun, hemşirenin nesinden tasarruf edeceksiniz?" dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin açıklandığını anımsattı.

Paket ile 2021 haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgenin tekrarlandığını belirten Baş, 3 yıl sonra aynı paketin açıklandığını söyledi.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile ne kadar tasarruf edileceğinin açıklanmadığını ancak kamuoyunda 100 milyar liralık bir hedeften bahsedildiğini aktaran Baş, "2,7 trilyonluk bir bütçe açığının yanında komik bir rakamla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Tasarruf paketiyle kamuda çalışan işçi ve emekçi sayısının düşürüleceğini dile getiren Baş, Türkiye'de vatandaşın ihtiyacını karşılamayan bir kamu hizmeti anlayışının olduğunu savundu. Baş, "Bugün 10 dakikada en az 3 hastaya bakması gereken doktorun, hemşirenin nesinden tasarruf edeceksiniz? Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu ülkelerden birisinden sesleniyoruz ama kamu hizmetinde tasarrufa gideceklermiş." diye konuştu.

Tasarruf sağlamak isteniyorsa İstanbul Havalimanı kiralarının alınması gerektiğini belirten Baş, bu sayede bütçeye katkı sağlanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Erkan Baş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement