TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, Tehdit ve Şantaj İddialarıyla Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Politika

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, Tehdit ve Şantaj İddialarıyla Suç Duyurusunda Bulundu

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, Tehdit ve Şantaj İddialarıyla Suç Duyurusunda Bulundu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, son bir haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirterek, daha önce de benzer durumlar yaşadığını ifade etti. TİP'ten yapılan açıklamada ise Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekildiği duyuruldu.

18.03.2024 00:01  Güncelleme: 00:03
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Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti.

Bu durumun daha önce de yaşandığını dile getiren Zan, "Daha önce adaylıktan çekilmem için 'Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını' söyleyenlerin şantajına maruz kaldım ama bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyip kovdum." diye konuştu.

Zan, durumu TİP ile paylaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Partimden 'Bu tür şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını' söylediler ancak dün itibarıyla, az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar bana sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi, çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar verecekleri, basın yoluyla bana itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum."

Hedefi ve mücadelesinden sapmadığını dile getiren Zan, "Yarın sabahtan itibaren daha kararlı, dirençli, güçlü şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim." dedi.

TİP'ten açıklama

TİP'ten yapılan yazılı açıklamada, Gökhan Zan'ın ortak bir iradeyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak önerildiği ve parti üyesi olmamasına rağmen aday gösterildiği belirtilerek, şu ifadeleri kullanıldı:

"Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte 'Hatay ittifakının' ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı, kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, Tehdit ve Şantaj İddialarıyla Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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