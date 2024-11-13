TİP’tan Casusluk Düzenlemesine Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

TİP’tan Casusluk Düzenlemesine Sert Tepki

TİP’tan Casusluk Düzenlemesine Sert Tepki

Erkan Baş, 'etki ajanı' hedefiyle muhalefeti susturma girişimini eleştirdi.

13.11.2024 16:18
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "casusluk" düzenlemesini eleştirirken, "Kim itiraz ediyorsa ona 'etki ajanı' deyip, onu cezaevine göndermenin kanuni kılıfını hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "casusluk" düzenlemesinin de yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

İktidarın "Türkiye Yüzyılı" ifadesini kullandığını dile getiren Baş, şöyle konuştu:

"Bu teklif gösteriyor ki 'Türkiye Yüzyılı' olarak adlandırdıkları şey aslında 'Abdülhamit yüzyılı'dır. O zaman jurnaller vardı, şimdi troller var, aynı düzeni kuruyorlar. 'Etki ajanlığı' diye adlandırdıkları şey Adülhamit jurnalciliğinin 21. yüzyıla uyarlanmış halidir. Makbul olmayan aydın avcılığıdır. Kim itiraz ediyorsa ona 'etki ajanı' deyip, onu cezaevine göndermenin kanuni kılıfını hazırlıyorlar. Üstelik bu tahakküm düzenlemesini torba yasanın içine koymuşlar. Siyasi iradeyi eleştiren bütün yurttaşlar ajan olacak. Sendikacılar 'TÜİK verileri doğru değil', gazeteciler 'gıda ürünleri Avrupa'ya göre daha pahalı' diye yazdığında ajanlıkla suçlanabilir."

Erkan Baş, İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangına da değinerek, "ülkede insanların yoksulluk ve acılarından rant devşiren bir sistem kurulduğunu" savundu.

Kaynak: AA

Erkan Baş, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP’tan Casusluk Düzenlemesine Sert Tepki - Son Dakika

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