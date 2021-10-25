Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı - Son Dakika

Koçarlı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) ve Koçarlı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Koçarlı Tırmanma Yarışı'nda en iyi zaman krizi yaşandı.
Adnan Menderes Kent Ormanı içerisinde oluşturulan 4,5 kilometre uzunluğundaki parkurda 5 kategoride yapılan yarışa, aralarında AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in de bulunduğu toplam 17 sporcu katıldı.
Ralli'nin tamamlanmasının ardından en iyi zamanı AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in yaptığının ilan edilmesine Kemal Şener isimli yarışmacı itiraz etti.
"Bütün yarışlar içerisinde en iyi zamanı ben yaptım" sözleri üzerine AYOSK Başkanı Mithat Diker'le Kemal Şener arasında tartışma yaşandı. Sözcü'nün haberine göre gerginlik diğer yarışmacıların araya girmesiyle son buldu.
5 kategoride yapılan yarışlarda, kadınlar kategorisinde Merve Akyıldız, 4. kategoride Göktuğ Tuncay, 3. kategoride Erdal Oral, 2. kategoride Mithat Diker ve 1. kategoride AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim birinci oldu.
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