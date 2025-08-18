TMD'den Komisyona Mektup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TMD'den Komisyona Mektup

TMD\'den Komisyona Mektup
18.08.2025 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMD, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde komisyon üyelerine mektup gönderdi, barış ve demokrasi vurgulandı.

Toplumsal Mutabakat Derneği, (TMD) "Terörsüz Türkiye" sürecinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerine bir mektup gönderdi.

Toplam 52 katılımcının olduğunu ve 50 mektup gönderileceğini söyleyen TMD Genel Başkanı Mahmut Şimşek, yeni sürecin yol işaretlerine de barış ve demokrasi adına katkılarını sunmaya devam edeceklerini belirtti. Şimşek, "Bu anlamda TBMM'deki partilerden oluşan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki her bir milletvekilinin ismine hitaben yazılan zarflardaki mektup metni ile birinci önerimizi PTT yoluyla tüm komisyon üyelerine huzurunuzda gönderiyor ve sizin aracılığınızla da bu görüşümüzü muhterem kamuoyuna sunuyoruz" dedi.

Komisyon üyelerine gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda aldığınız tarihi görevi tebrik ediyor, demokrasi ve eşitlik kulvarında siyasi tarihimize yazılacak adınızı ve emeğinizi şimdiden saygı ile selamlıyoruz. Bir düşünce kuruluşu olan Toplumsal Mutabakat Derneğimiz yeni başlayan sürecin kapsayıcılığı çerçevesinde, TBMM'nin sorumluluğunu taşıyan partiler arası komisyonun giderek yumuşak ve net bir dil kullandığını görmekten büyük sevinç ve mutluluk duymaktayız. Başlayan yeni süreçte meclisten kamuoyuna uzanacak çalışmalarınız ve izleyeceğiniz stratejinin önemi ve yapıcılığı her gün biraz daha öne çıkacağını umutla bekliyor ve izliyoruz. Sürecin dili ve bazı sosyolojik tanımların yenilenmesi, normalleşmenin ve birleşmenin tutkalı olur, diye düşünmekteyiz. TMD olarak, Cumhuriyet'ten bu yana kullanılan 'Kürd sorunu' tanımı yerine artık 'Kürd demokratik hakları' tanımını kullanmak hem iletişim dilini uyumlu kılacak hem de konuyu daha yapıcı ortama taşıyacağına inanmaktayız. Takdir edersiniz ki 'sorun' kelimesi doğal olarak bir problem, bir kriz, olumsuz bir arıza algısını oluşturmaktadır. Bu da yüzyıldır bu topraklarda bireyi ve toplumu psikolojik olarak çözüme değil, suçlamaya yöneltmiştir. 'Demokratik haklar' ise daha hak temelli, pozitif ve hukuki bir eksikliğin giderilmesi hedefini bizlerin önüne koymaktadır. Bu da görüşerek, konuşarak, tartışarak anlaşmak ihtiyacını öne çıkaracaktır. Önerimiz, konuyu etnik kimlikten ziyade evrensel insan hakları ve demokrasi standartları eksenine taşıyacak, ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı daha da artıracağı kanaatindeyiz. İç ve dış siyasetimizde 'Kürd sorunu' yerine 'Kürd demokratik hakları' tanımının kullanılmasının içeride demokratik birliğimiz kadar, uluslararası diplomatik ilişkilerimize de bir referans niteliği kazandıracağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Demokrasi, Politika, Türkiye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika TMD'den Komisyona Mektup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 22:21:22. #7.11#
SON DAKİKA: TMD'den Komisyona Mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.