TMO'dan çeltik fiyatı isteyen CHP'li Sarı, mazotun 100 liraya kadar yükseldiğini söyledi - Son Dakika
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TMO'dan çeltik fiyatı isteyen CHP'li Sarı, mazotun 100 liraya kadar yükseldiğini söyledi

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TMO'nun çeltik alım fiyatını bir an önce açıklamasını istedi. Sarı, mazotun 100 liraya kadar yükselmesiyle gübre, yem, ilaç ve elektrik maliyetlerinin katlandığını, üreticinin maliyet altında ezilmemesi gerektiğini söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) çeltik alım fiyatlarını "bir an önce" açıklamasını istedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın tarım politikalarıyla akaryakıt fiyatlarının oluşturduğu maliyetleri eleştirdi.

Çeltiğin farklı aşamalarda çok emek verilen bir ürün olduğuna işaret eden Sarı, üretim maliyetleri ve çiftçinin gerçekleriyle örtüşen bir fiyat belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçinin sadaka ya da ayrıcalık değil emeğinin ve üretimin karşılığını istediğini dile getiren Sarı, "Mazottaki yük tarlada başlıyor sofraya kadar uzanıyor. Üretici maliyetin altında ezilmemeli. TMO çeltik fiyatını bir an önce açıklamalıdır, çiftçinin alın teri tarlada kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, çiftçinin artık güzel sözlere değil maliyetini düşürecek somut adımlara ihtiyacı bulunduğunu aktararak, mazotun 100 liraya kadar yükselmesiyle gübre, yem, ilaç ve elektrik maliyetlerinin katlandığını anlattı.

Üretici tarlada kazanamazken vatandaşın aynı ürünü markette kat kat pahalıya aldığını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Mazot desteğini gerçek maliyetlere göre güncellemelisiniz. Gübre, yem, ilaç, elektrik ve sulama desteklerini masa başındaki rakamlara göre değil, üreticinin gerçek giderine göre yeniden düzenlemelisiniz. TMO'nun alım fiyatlarını hasattan sonra değil, üreticinin ekim ve hasat kararını verebileceği zamanda açıklamalısınız ki doğru bir ekim politikası uygulanabilsin."

Sarı, çeltikte maliyetin altında oluşan piyasa fiyatlarına karşı üreticiyi koruyacak bir mekanizma oluşturulmasını isteyerek, "Üreticiyle market arasındaki fiyat makasını izlemeli ve bu konudaki tedbirleri iş işten geçmeden almalısınız. Hal sistemini, aracılık zincirini, depolama, nakliye ve komisyon maliyetlerini şeffaf hale getirerek, denetleyerek ve sürekli gözetim altında tutarak oluşacak suni karı bir an evvel durdurmanız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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