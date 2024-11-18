Tokat'a 68 Milyon Dolar Değerinde Yatırım - Son Dakika
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Politika

Tokat'a 68 Milyon Dolar Değerinde Yatırım

Tokat\'a 68 Milyon Dolar Değerinde Yatırım

Bakan Kacır, Tokat'a 68 milyon dolar değerinde 4 yeni yatırım kazandıracaklarını duyurdu.

18.11.2024 15:06
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OKA ve DOKAP Bölge Kalkınmaları İdaresi Projeleri Toplu Açılış Töreni'de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında en az 68 milyon dolar değerindeki 4 yeni yatırımı daha Tokat'a kazandıracağız" dedi.

Tokat programı kapsamında Vali Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yağıbasan Medresesi'ne geçerek OKA ve DOKAP Bölge Kalkınmaları İdaresi Projeleri toplu açılış törenine katıldı.

"60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini gerçeğe dönüştürdük"

Törende konuşan Bakan Kacır, 60 yıllık yerli ve milli otomobilin hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyerek, " Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayiimizin milli ve özgün ürünleri bugün Dünya'da savaş paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar haline geldi. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Türkiye'nin otomobili Togg'la milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini gerçeğe dönüştürdük. Sadece 22 yıla sığdırdığımız bu asırlık kazanımlar, bize atacağımız yeni adımlarda güç; gerçekleştireceğimiz yeni vizyon projelerinde ise rehber oluyor. Ajandamıza, akıl defterimize yeni çentikler atmanın gayreti içindeyiz, özgüvenine sahibiz" diye konuştu.

"9 bin 500'den fazla KOBİ'ye 1 milyarın üzerinde bir destek verdik"

Tokat'ta 9 bin 500'den fazla KOBİ'ye 1 milyarın üzerinde destek verdiklerini söyleyen Bakan Kacır, " Son 22 yılda; Tokat'ta gerçekleşecek yeni veya ilave yatırımlar için 690 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 39,5 milyar liralık sabit yatırım ve 35 bin istihdamın önünü açtık. Yerel kalkınmanın güçlü bir sac ayağı olan KOBİ'lerimizi verdiğimiz desteklerle başat aktör konumuna yükselttik. Tokat'ta 22 yıl önce desteklenen KOBİ'miz bir elin parmaklarını geçmezken biz, 9 bin 500'den fazla KOBİ'ye 1 milyarın üzerinde bir destek verdik. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız ile bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 258 projesine 667 milyon lira destek sağladık. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de Tokat'ta kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin 81 projesine 639 milyon lira destek verdik" şeklinde konuştu.

"68 milyon dolar değerindeki 4 yeni yatırımı daha Tokat'a kazandıracağız"

68 milyon dolar değerindeki 4 yeni yatırımı Tokat'a kazandıracaklarına değinen Kacır, " Stratejimiz kapsamında; seracılıktan süt ürünlerine, hububattan yağ üretimine, mermer, mozaik ve tuğladan ev araç gereçlerine pek çok alanda üretimin gerçekleşeceği yeni tesisleri süratle Tokat'a kazandıracağız. Niksar'ı bölgenin termal turizm merkezi haline getirecek yatırımları hızla gerçekleştireceğiz. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında en az 68 milyon dolar değerindeki 4 yeni yatırımı daha Tokat'a kazandıracağız. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın destek sağladığı projeler ile; şehrimizdeki mobilya ve makine imalatçılarının ekipman ihtiyaçlarına cevap verecek ve enerji maliyetlerini düşürecek adımları hayata geçirdik. Şehrimizin sanayicilerine, kadın-genç istihdamına katkı sağlayacak, hayvancılığa destek olacak, esnafımızı turizm ekseninde daha güçlü hale getirecek 7 projenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

7 projenin açılışı gerçekleştirilerek program son buldu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat'a 68 Milyon Dolar Değerinde Yatırım - Son Dakika

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