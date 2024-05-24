Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, istihdamı artırmak için çalışmalara başladı

Politika

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ta istihdamı artırmak için kolları sıvadı.

Seçim öncesinde ve seçim sonrasında esnaflar, iş insanları ve üreticilerle sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışından yola çıkarak üreticilerin yanlarında olmaya devam ediyor. Tokat Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 600 kişinin istihdam edildiği ve yurt dışına tekstil ürünleri ihraç eden bir tekstil firmasını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, fabrikadaki mevcut istihdam sayısının artırılması için işletme sahibi ve yönetimiyle istişarelerde bulundu.

Yatırım, istihdam ve üretim anlayışından yola çıkarak, yeni iş ve yatırım imkanlarına kapı aralayacak bir anlayışla Tokat'ta belediyecilik faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Başkan Yazıcıoğlu, "Yeni iş ve yatırım imkanlarına kapı aralayacak, sanayicilerimize, üreticilerimize destek olmak üretken belediyecilik anlayışımızın bir esasıdır.Bu kapsamda; bir tekstil firma işletmemizi ziyaret ederek üretimi ve istihdamı artırma noktasında yapacağımız faaliyetleri istişare ettik. Bizleri misafir eden değerli işletme sahibi Ferhat Kılışcı ve kıymetli firma çalışanlarına teşekkür eder, kolaylıklar dilerim. Şehrimizde istihdama ve üretime katkı sağlayan işletmelerimizle görüşecek, iş ile aşı birleştirmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar versin" dedi. - TOKAT