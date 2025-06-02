Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun Esnafla Samimi Diyaloğu Beğeni Topladı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun vatandaşla samimi diyaloğu takdir topladı

TOKAT - Sanayi esnafına "Rica etmene gerek yok. Sen söyle biz yapalım" diyerek gönülleri kazanan Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldiği buluşmada yaptığı samimi açıklamaları, büyük beğeni topladı. Göreve geldiği ilk günden bu yana Tokat'a kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi projesi için Ankara ve Tokat'ta ilgili kurumlarla temaslarını sürdüren Başkan Yazıcıoğlu, projenin hayata geçmesi adına sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

"Canla başla değişime devam"

Sanayi esnafına yönelik sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Başkan Yazıcıoğlu, "Sanayi esnaflarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Türkiye'ye örnek projenin bir an önce hayata geçmesi için canla başla değişime devam. Tüm esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

"Sen bana söyleyeceksin biz de yapacağız"

Buluşmada bir esnafın ricada bulunması üzerine verdiği cevap ise sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Başkan Yazıcıoğlu'nun, "Rica etmene gerek yok. Sen bana söyleyeceksin biz de yapacağız. Benim sana rica etmem lazım" sözleri, esnaf ve vatandaşlardan büyük takdir topladı. Merhum efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bu samimi ve halkla iç içe tavrı, sosyal medya kullanıcıları tarafından da "babasının izinden gidiyor" yorumlarıyla karşılandı.