Tokat Belediyesi Personellerine İletişim Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Politika

Tokat Belediyesi Personellerine İletişim Eğitimi Verildi

Tokat Belediyesi Personellerine İletişim Eğitimi Verildi

Tokat Belediyesi'nde görev yapan zabıta, güvenlik, beyaz masa, vezne ve özel kalem personellerine iletişim becerileri, beden dili ve beşeri ilişkiler konulu eğitim verildi. Eğitimde, personelin vatandaşlarla kuracağı iletişimde dikkat etmeleri gereken noktalar ve etkili iletişimde olması gereken temel hususlar ele alındı.

20.08.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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Tokat Belediyesi'nde görev yapan zabıta, güvenlik, beyaz masa, vezne ve özel kalem personellerine yönelik "Etkili iletişim becerileri, beden dili ve beşeri ilişkiler" konulu eğitim verildi.

Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen eğitim, eğitim ve iletişim stratejileri uzmanı Cevdet Tellioğlu tarafından verildi. Eğitimde, personelin vatandaşlarla kuracağı iletişimde dikkat etmeleri gereken noktalar ve etkili iletişimde olması gereken temel hususlar ele alındı. Verimlilik ve etkinlik esaslı yönetim anlayışıyla Tokat'ı geleceğe taşıyacaklarını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bugünü değil, geleceği düşünen; sorun, çözüm, planlama ve uygulama sistemleri ile verimlilik ve etkinlik esaslı yönetim anlayışımızla personellerimize yönelik düzenlediğimiz yüz yüze eğitimlerle Tokat'ımızı geleceğe taşıyoruz. Eğitim ve İletişim Stratejileri Uzmanı Cevdet Tellioğlu tarafından belediyemizde görev yapan mesai arkadaşlarımıza yönelik "Etkili İletişim Becerileri- Beden Dili ve Beşeri İlişkiler" başlıklı eğitim programımızı gerçekleştirdik. Eğitimci Cevdet Tellioğlu'na ve eğitimlerimize katılan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat Belediyesi Personellerine İletişim Eğitimi Verildi - Son Dakika

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