Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sürdürüyor

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde gıda üretici ve işletmecileri denetliyor. Hijyen, son kullanma tarihi ve ruhsat denetimleri yapılıyor. Halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapması için çalışmalar devam ediyor.

13.06.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gıda üretici ve işletmecileri başta olmak üzere, marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Raf ve kasa fiyat karşılaştırması, hijyen, son kullanma tarihi ve ruhsat denetimlerine aralıksız devam eden Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıda Teknikerleri ile vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlıyor.

"Halkımız istek ve taleplerini ALO 153 Beyaz Masa hattımıza iletebilirler"

Denetimler hakkında açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Halkımızın sağlıklı ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapmaları için tüm ekiplerimizle sahadayız. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Gıda Teknikerlerimizle birlikte gıda işletmecileri başta olmak üzere bütün esnaflarımızda, marketlerde denetimlerini sürdürecek. İnşallah Kurban Bayramı'na kadar denetimlerimizi tamamlamış olacağız. Halkımız da bu konuda istek ve taleplerini ALO 153 Beyaz Masa hattımıza iletebilirler. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde belirtilen yerde denetim yapacaklardır. Bayram süresince de halkımızın huzur ve esenliği için Nöbetçi Zabıta Ekibi çalışmalarına devam edecektir. Yine bayram süresince nöbetçi fırınlarımız faaliyet gösterecekler. Bugün yapılan denetimlerde kurallara riayet eden değerli esnaflarımıza teşekkür eder, hayırlı kazançlar dilerim" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Tokat Belediyesi, Kurban Bayramı, Alışveriş, Zabıta, Tokat, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:12. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement