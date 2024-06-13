Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sürdürüyor

Politika

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gıda üretici ve işletmecileri başta olmak üzere, marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Raf ve kasa fiyat karşılaştırması, hijyen, son kullanma tarihi ve ruhsat denetimlerine aralıksız devam eden Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıda Teknikerleri ile vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlıyor.

"Halkımız istek ve taleplerini ALO 153 Beyaz Masa hattımıza iletebilirler"

Denetimler hakkında açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Halkımızın sağlıklı ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapmaları için tüm ekiplerimizle sahadayız. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Gıda Teknikerlerimizle birlikte gıda işletmecileri başta olmak üzere bütün esnaflarımızda, marketlerde denetimlerini sürdürecek. İnşallah Kurban Bayramı'na kadar denetimlerimizi tamamlamış olacağız. Halkımız da bu konuda istek ve taleplerini ALO 153 Beyaz Masa hattımıza iletebilirler. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde belirtilen yerde denetim yapacaklardır. Bayram süresince de halkımızın huzur ve esenliği için Nöbetçi Zabıta Ekibi çalışmalarına devam edecektir. Yine bayram süresince nöbetçi fırınlarımız faaliyet gösterecekler. Bugün yapılan denetimlerde kurallara riayet eden değerli esnaflarımıza teşekkür eder, hayırlı kazançlar dilerim" dedi. - TOKAT