Tokat'ta 5 bin 682 seçmen sandık başına gidiyor

YSK kararı doğrultusunda belde statüsü kazanan Tokat'ta 4 yerleşim yerinde seçmenler, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar kapsamında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca, Tokat'ta belde statüsü kazanan 4 yerleşim yerinde ara seçim için sandıklar kuruldu. Sandık kurulan ve belde statüsü kazanan Reşadiye ilçesi Çevrecik beldesinde 2 bin 166, Yolüstü beldesinde bin 600, Almus Bağtaşı beldesinde bin 206 ve Yeşilyurt Kuşçu beldesinde ise 710 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin oylarıyla, bu yerleşim yerlerinin yeni belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. - TOKAT